Quanto slitterà Spider-Man: Beyond the Spider-Verse? La previsione dei produttori!

Dopo l’eccezionale successo del secondo capitolo della saga d'animazione Marvel, tutti gli occhi sono naturalmente puntati su Spider-Man: Beyond the Spider-Verse che, a causa delle grandi ambizioni che si porta dietro, avrà dei tempi di produzione lunghi e incerti. I produttori della saga hanno cercato di dire la propria sulla durata dei lavori.

Dopo avervi riportato che Spider-Man: Beyond The Spider-Verse introdurrà anche le varianti di Gwen Stacy, appare chiaro che la mole di lavoro dietro al nuovo film d’animazione sarà ancora più enorme, con complicazioni che si aggiungono ad altre complicazioni.

La realizzazione del terzo capitolo dei film sull’eroe newyorkese era apparsa lenta già da prima dei vari scioperi che stanno riguardando Hollywood, e la situazione, con i nuovi sviluppi, non ha potuto che peggiorare.

Due dei produttori, Phil Lord e Christopher Miller hanno spiegato il loro punto di vista a Digital Spy: “Queste conversazioni sono, fortunatamente, al di sopra de nostro livello, ma posso dirvi che ci stiamo già lavorando duramente e che ci prenderemo il tempo necessario per renderlo fantastico”.

In un’altra intervista, con ComicBook le parole dei due erano state dello stesso tenore: “Ci prenderemo il tempo necessario per rendere grande Beyond the Spider-Verse. E non ci accontenteremo di una data d’uscita che non sia adatta”.

Niente di certo o di sicuro, dunque, se non che la produzione continua a dimostrare grande fiducia per il film e che sia, giustamente, intenzionata a lavorare per tutto il tempo necessario per tirarne fuori un prodotto straordinario.

Nell’attesa, noi non possiamo fare altro che lasciarvi alla recensione di Spider-Man: Across the Spider-Verse.