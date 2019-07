Già esaurite le scorte Amazon dell'edizione steelbook di Avengers: Endgame

Il collezionismo non può che essere una passione piuttosto diffusa tra i fan Marvel: tra action figure, Funko Pop, gadget ed edizioni home video di lusso, il materiale su cui investire i propri risparmi per dare un tono alla casa e rifarsi gli occhi non manca di certo.

Se appartenete alla categoria appena descritta, però, vi aspetta una piccola brutta sorpresa: chi in questi giorni ha provato a pre-ordinare l'edizione steelbook di Avengers: Endgame, infatti, si è visto recapitare da Amazon un messaggio in cui si spiega che le scorte sono andate esaurite in brevissimo tempo e che l'ordine sarà quindi disponibile soltanto tra qualche tempo. Nulla di grave, insomma, ma comunque un po' di attesa in più rispetto al previsto.

L'esaurimento delle scorte sembra comunque riguardare la sola versione steelbook: le normali edizioni Blu-ray, DVD, Blu-ray 4K UHD e cofanetti vari sembrano infatti destinate a mantenere l'impegno preso per il prossimo 4 settembre. Allo stesso modo dovrebbero non correre rischi coloro che hanno ordinato la steelbook prima che le scorte venissero praticamente polverizzate dalla troppa richiesta.

Avengers: Endgame intanto non smette di incuriosire i fan, che continuano a scoprirne nuovi dettagli e a chiedere risposte riguardo alcune curiosità: sapevate, ad esempio, perché Nick Fury non è presente durante la battaglia finale contro Thanos? Durante la battaglia stessa, inoltre, c'è un riferimento a Guardiani della Galassia vol. 2. Ulteriori dettagli sul film continueranno sicuramente a venir fuori col passare del tempo.