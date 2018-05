Slitta di qualche giorno l'uscita dello spin-off di Fast & Furious nel 2019

Universal Pictures ha annunciato che lo spin-off di Fast & Furious, incentrato sui personaggi di Luke Hobbs (Dwayne Johnson) e Deckard Shaw (Jason Statham) arriverà nei cinema un po' più tardi di quanto inizialmente previsto. Ma lo slittamento sarà solo di qualche giorno. Una settimana, per la precisione, secondo quanto annunciato.

Il film era originariamente previsto nelle sale il 26 luglio 2019 ma l'uscita è stata posticipata al 2 agosto 2019, stessa data d'uscita di New Mutants.

Il regista di Deadpool 2 e Atomica Bionda, David Leitch, ha accettato di dirigere il film, che seguirà le vicende dell'agente Luke Hobbs e di Deckard Shaw.

La sceneggiatura dello spin-off è ad opera di Chris Morgan, che ha già lavorato al franchise con Tokyo Drift nel 2006.

Il personaggio di Dwayne Johnson è apparso per la prima volta in Fast & Furious 5 (2011), mentre il personaggio di Jason Statham debuttò in una scena post-credit di Fast & Furious 6 (2013), diventando l'antagonista principale del film successivo, Fast & Furious 7 (2015).

Questo spin-off è un film separato dai progetti del nono e del decimo film del filone principale. Fast & Furious 9 sarà nelle sale il 10 aprile 2020 mentre vedremo Fast & Furious 10 il 2 aprile 2021.