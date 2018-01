Slitta la data di uscita di diverse pellicole prodotte dalla Sony Pictures

A quanto pare c’è aria di cambiamenti per una delle major più importanti ad Hollywood. I vertici dellahanno da poco comunicato le nuove date di rilascio di diverse produzioni cinematografiche come il film su Barbie cono la nuova trasposizione sul grande schermo di Holmes and Watson

Procedendo con ordine passeremo in rassegna le numerose modifiche apportate dalla Sony in queste ore. Il film sulla bambola messa in commercio da Mattel vede un prevedibile slittamento dei lavori di ben due anni, infatti arriverà nelle sale non più l’8 agosto di quest’anno, bensì l’8 maggio del 2020. La storia sarà incentrata su una donna, interpretata da Anne Hathaway, che lentamente prenderà atto della consapevolezza di non vivere più nel mondo perfetto di Barbie e questo la condurrà a sperimentare una vita differente in un mondo reale non proprio così idilliaco. Nel corso di questa esperienza scoprirà quanto l’essere diversi possa diventare una risorsa. Diretto da Alethea Jones e prodotto da Walter F. Parkes, Laurie MacDonald ed Amy Pascal, lo script ha subito diversi rimaneggiamenti a causa del dietrofront delle precedenti sceneggiatrici.

Il remake di Superfly della Columbia Pictures uscirà, invece, il 15 giugno 2018, lo stesso giorno in cui nelle sale di tutto il mondo arriverà Gli Incredibili 2 della Disney (in Italia, tuttavia, dovremo attendere il 19 settembre per vedere il secondo appuntamento della famiglia Parr). La sceneggiatura è affidata a Alex Tse, già autore dell’adattamento cinematografico della miniserie a fumetti Watchmen. Il nome del film-maker rimane al momento avvolto da un’incognita.

Il nuovo progetto di animazione prodotto dalla Sony Pictures Animation e diretto da Phil Lord e Chris Miller, gli acclamati registi di The Lego Movie, arriverà nei cinema il 7 febbraio 2020. L’horror movie Cadaver di Diederik Van Rooijen è stato invece per il momento rimosso dalla calendario delle prossime uscite.

Il lungometraggio con protagonista Claire Foy (The Crown) nei panni di Lisbeth Salander, The Girl in the Spider’s Web, trasposizione del quarto romanzo della trilogia Millennium, prenderà il posto lasciato da Holmes and Watson il 9 novembre di quest’anno, mentre la commedia incentrata sul duo creato da sir Arthur Conan Doyle sarà la pellicola di Natale della Sony in uscita il 21 dicembre e dovrà vedersela con il cinecomic Aquaman di James Wan, con il giovane Miles Morales nel film di animazione Spider-Man: Un Nuovo Universo ed, infine, con lo stand-alone su Bumblebee.

Quale tra questi film attendete di più? Ditecelo nei commenti!