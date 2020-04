Slither: James Gunn pubblica nuovi dietro le qiunte per l'anniversario del film

Il regista James Gunn, confinato come tutti noi in auto-isolamento forzato a causa dell'emergenza sanitaria attuale, ha pubblicato sui suoi profili social alcune immagini inedite di Slither, il suo esordio dietro la macchina da presa risalente al 2006.

Il regista, infatti, ha condiviso alcune nuove immagini dal dietro le quinte del film in occasione del 14° anniversario della sua uscita nei cinema americani, avvenuta proprio il 31 marzo 2006. Costato 15 milioni di dollari, il film risultò un flop al botteghino incassandone solamente 13 milioni circa. Per tornare alla regia, Gunn dovette quindi attendere altri quattro anni, quando l'occasione gli si ripresentò con Super (2010), mentre altri quattro anni dopo gli si spalancarono le porte del Marvel Cinematic Universe con l'uscita del primo Guardiani della Galassia.

Nel post che accompagna le immagini di Slither, Gunn ha scritto: "14 anni fa il mio esordio cinematografico usciva al cinema. Non è stato un successo (per usare un eufemismo) ma grazie alle ottime recensioni e a tutti quelli tra voi che l'hanno amato, è stato l'inizio di una grande carriera per me. Non di meno, ho incontrato molte persone meravigliose lavorando al film, con cui sono rimasto amico in maniera molto stretta fino a oggi. Ecco qui alcune foto scattate all'epoca - incluse alcune mai pubblicate prima".

Gunn è attualmente al lavoro sulla post-produzione di The Suicide Squad, per quanto sia possibile lavorare dalla propria casa. Pochi giorni fa, dopo che Gunn aveva comprato dei rotoli di carta igienica con la faccia di Michael Rooker, per prendere in giro l'attore, ne ha pubblicato una foto su Twitter, scrivendo: "Ho comprato un po' di questi rotoli di carta igienica per scherzo quando Rooker è venuto da me a Natale un paio di anni fa. Non avrei mai pensato che avremmo effettivamente dovuto usarli, ma eccoci qua".