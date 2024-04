Slingshot: scoprite il nuovo sci-fi con Casey Affleck e Laurence Fishburne

Non solo Megalopolis per Laurence Fishburne. Dopo il film di Francis Ford Coppola, l’attore sarà nuovamente presente in un film di fantascienza al fianco di Casey Affleck.

Slingshot, questo è il titolo della pellicola, è prodotto da Astral Pictures in associazione con Bluestone Entertainment, Széchenyi Funds Ltd. e Filmsquad. Il film "segue un astronauta che lotta per mantenere il suo controllo sulla realtà mentre è a bordo di una missione, forse fatale, sulla luna di Saturno, Titano". Slingshot è diretto da Mikael Håfström, la sceneggiatura è di Nathan Parker e R. Scott Adam. Nel cast anche David Morrissey, Emily Beecham e Tomer Capone. Blecker Street si occuperà della distribuzione negli Stati uniti, mentre Signature Entertainment per il Regno Unito e l’Irlanda.

Il film è stato prodotto da Richard Saperstein, Istvan Major e Beau Turpin, con produttori esecutivi Ivett Havasi, Shara Kay, Michael Hollingsworth, Tom Nohstadt, Ron Cundy, Nikolett Barabás, Jonathan Krauss, Brooklyn Weaver e Joanna Plafsky.

"Signature ha un fantastico curriculum con film di fantascienza indipendenti di qualità, e siamo molto contenti di aggiungere l'eccellente 'Slingshot' alla nostra lista per il 2024, e di collaborare ancora una volta con i nostri amici di WME Independent". Ha dichiarato Elizabeth Williams, responsabile commerciale della Signature Entertainment.

Nel frattempo, Laurence Fishburne è entrato a far parte del cast di The Witcher 4.

