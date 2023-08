Slime Rancher, in arrivo un film tratto dal famoso videogame

Il popolarissimo videogioco Slime Rancher diventerà un film grazie allo sviluppatore Monomi Park, che collaborerà con Story Kitchen. Quest'ultima ha già lavorato agli adattamenti di Tomb Rider e Splinter Cell, a cui si aggiungono i progetti futuri su Toejam & Earl, Streets of Rage e It Takes Two.

Non sappiamo ancora se la pellicola sarà animata o in live-action, così come le informazioni sulla trama e la finestra d'uscita. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni da parte di Monomi Park o Story Kitchen.

La nostra recensione di Slime Rancher evidenzia una ricetta ludica, spensierata e rilassante, che cattura completamente l'attenzione del giocatore. Pubblicato su Steam il 14 gennaio 2026 – con un'uscita pianificata per Microsoft Windows, macOS e Linus per l'anno successivo, a cui si aggiunge quella per Xbox One – è un videogioco open world e simulatore di vita basato sulla modalità a giocatore singolo. Quest'ultimo controlla il personaggio Beatrix LeBeau, un allevatore di melma che costruisce il proprio ranch per raccogliere moltissimi organismi gelatinosi e sfamarli con gli slimes, così da produrre i cosiddetti "plorts". Nell'aprile 2016, Slime Rancher raggiunse le 200 mila copie vendute. Il 13 giugno 2021, invece, fu annunciato il sequel della saga.

Riuscirà la pellicola a infrangere la maledizione dei film tratti da videogiochi? L'esito negativo non è così scontato, soprattutto alla luce degli ultimi successi: basti pensare all'adattamento di Super Mario Bros. o a quello di The Last of Us, opere dall'indubbia qualità che hanno innalzato l'asticella dei prodotti cinematografici e seriali. Rigirando la frittata, ecco 5 videogiochi bruttissimi tratti da film famosi.