Slender Man: negli States polemiche intorno al film scatenate dal padre di una ragazza

Negli Stati Uniti è scoppiata la polemica intorno al film, prodotto dalla Sony Pictures. Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, contro il film si è scagliato il padre di una delle ragazzine del Wisconsin che tentarono di uccidere una loro compagna di classe per compiacere l'immaginaria mostruosa creatura.

Bill Weier, padre di Anissa Weier, ha parlato all'Associated Press in un'intervista telefonica, auspicando che i cinema locali non mostrino il film quando uscirà a maggio.

"È assurdo che vogliano fare un film come questo. Stanno facendo spettacolo e rendendo popolare quella che è stata una vera e propria tragedia. Non sono sorpreso ma a mio parere è qualcosa di assolutamente deprecabile. Non si sta facendo altro che causare dolore alle famiglie che hanno sofferto per via di questa storia."

Gli addetti alle relazioni con i media della Sony Pictures non hanno risposto sinora alle mail dei giornalisti.

Il 31 maggio 2014, nella cittadina di Waukesha, nel Wisconsin, le dodicenni Anissa Weier e Morgan Geyser portarono la coetanea Payton Leutner in un bosco e l'accoltellarono per 19 volte, cercando d'impressionare Slender Man, uno dei personaggi creepypasta più famosi. Abbandonata nel bosco, Payton sopravvisse e venne soccorsa da un ciclista. Anissa Weier, ora sedicenne, è stata condannata a venticinque anni da scontare in un istituto psichiatrico, dopo essersi dichiarata colpevole di tentato omicidio di secondo grado. Morgan Geyser si è dichiarata colpevole di tentato omicidio intenzionale di primo grado, patteggiando con il pubblico ministero, che chiedeva una pena di quarant'anni.

Slender Man è diretto da Sylvain White e vede Javier Botet nel ruolo del protagonista. Le dichiarazioni di Weier hanno scatenato reazioni opposte. Della trama del film al momento si conosce molto poco ma sembra che sia incentrata su un gruppo di ragazzini che sviluppa un'ossessione per Slender Man.

L'uscita nelle sale americane è prevista per il 18 maggio.