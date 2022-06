Sleepy Hollow, Paramount annuncia un nuovo film ispirato al racconto di Irving!

Corsi e ricorsi storici, anche nel cinema: quando una storia è valida e mantiene intatto il suo fascino, ci sarà sempre qualcuno pronto a rivisitarla nonostante l'operazione sia già stata compiuta in passato con discreto successo. È il caso de La Leggenda di Sleepy Hollow, il celebre racconto di Washington Irving.

Già fonte d'ispirazione per Tim Burton, che ne fece nel 1999 un film con protagonista l'amato Johnny Depp (a proposito: ecco le nostre previsioni sulla carriera di Depp post-processo ad Amber Heard), La Leggenda di Sleepy Hollow vedrà infatti nuovamente la luce sul grande schermo grazie a Paramount, che proprio in queste ore ne ha annunciato una nuova trasposizione.

Stando a quanto riportato da Deadline, sarà Lindsey Beer (Star Trek 4, Barbie, Chaos Walking) ad occuparsi della regia e della sceneggiatura del film: Beer, d'altronde, ha recentemente debuttato alla regia proprio per Paramount in occasione di Pet Semetary, con lo studio che sembra quindi decisamente intenzionato a puntare su di lei per il futuro.

La storia di Sleepy Hollow, ovviamente, la conosciamo: il racconto (così come il film di Burton) segue le vicende di Ichabod Crane, agente inviato nel nebbioso e inquietante paesino che dà il titolo all'opera per indagare sugli omicidi commessi dal misterioso Cavaliere Senza Testa. Cosa ne dite? Siete fiduciosi per questa nuova trasposizione? Diteci la vostra nei commenti! Noi, intanto, vigileremo nell'attesa di novità sul cast.