Sleepy Hollow, quanto sarà diverso il remake dal film originale con Johnny Depp?

Sleepy Hollow torna su Paramount+ con un remake firmato Lindsey Anderson Beer. Il film sarà però profondamente diverso da quello di Tim Burton.

Lindsey Anderson Beer (Pet Sematary, Bloodlines...) ha parlato della sua concezione di adattamento dei film, e cosa cambierà nel suo remake di Sleepy Hollow: "Quando devo adattare qualcosa, se è già stato adattato al cinema, non rivedo i film. Non si può. Non l'ho fatto durante la lavorazione di Pet Sematary, ho continuato a rileggere i libri. E lo stesso vale per Sleepy Hollow. Ho amato tantissimo il film di Tim Burton da bambina. L'ho rivisto e riletto. E i pilastri di quella storia - il romanticismo, l'inquietudine, l'ariosità - vivono nel mio cuore. Non ho bisogno di rivedere il film per saperlo".

D'altronde qualche tempo fa la regista aveva rivelato che il reboot di Sleepy Hollow avrà più elementi del libro. Questa ultima dichiarazione sostiene tale fedeltà al libro.

Poi la regista ha fornito un assaggio delle sue ricerche sull'opera e sul suo modo di lavorare: "Certo, mi sono immersa nella vera leggenda della Hudson Valley, nelle origini dei cavalieri senza testa e ho fatto molte ricerche. E ho fatto anche molte ricerche visive sull'epoca e sulla zona. Sono andata a visitarla durante l'estate. Si parte dalla realtà e poi si va dove ci porta la mente".