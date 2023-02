Sleeping Dogs: Karen Gillan raggiunge Russell Crowe nel cast per una reunion Marvel

Reunion Marvel in vista per Sleeping Dogs, nuovo thriller con protagonista Russell Crowe che in queste ore ha aggiunto al suo cast anche Karen Gillan, star della saga di Guardiani della Galassia interprete di Nebula.

Basato sul romanzo di E.O. Chirovici del 2017 'The Book of Mirrors', Sleeping Dogs vedrà protagonista il premio Oscar Russell Crowe (Il Gladiatore, The Insider) nei panni dell'ex detective della omicidi Roy Freeman: mentre si sottopone a "cure all'avanguardia per l'Alzheimer", Freeman è costretto a riaprire un'indagine sul brutale omicidio di un professore universitario (Marton Csokas, Il Signore degli Anelli, L'ultimo duello). Karen Gillan interpreterà "una donna magnetica e misteriosa" che getterà nuova luce sul mistero in questione, portando Freeman "ad affrontare una realtà orribile che cambierà il suo mondo per sempre".

Oltre a Crowe, Gillan e Csokas, Sleeping Dogs sarà interpretato anche da Harry Greenwood (The Nightingale, Pieces of Her) e Thomas M. Wright (Everest, Barkskins). Il duo di sceneggiatori Adam Cooper e Bill Collage (Assassins Creed, Exodus: Gods and Kings) ha adattato il romanzo mentre Cooper, al suo debutto alla regia, dirigerà il film. Il film è prodotto da Mark Fasano (American Ultra, Haunt), Pouya Shabazian (Shadow and Bone, American Honey) e Deborah Glover (A Perfect Pairing, Five Bedrooms), con le riprese che inizieranno questo mese in Australia.

Ricordiamo che Russell Crowe, che non tornerà per Il gladiatore 2 di Ridley Scott, nel 2022 ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Zeus in Thor: Love & Thunder di Taika Waititi, film che ha incluso un cameo di Karen Gillan nei panni di Nebula e del resto del cast di Guardiani della Galassia. L'attrice, come saprete, tornerà a maggio sui grandi schermi con l'attesissimo Guardiani della Galassia 3 (qui potete guardare l'ultimo trailer di Guardiani della Galassia 3).

Continuate a seguirci per tutte le prossime novità dal mondo del cinema.