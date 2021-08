Sleeping Dogs, Donnie Yen parla del film: le riprese inizieranno nel 2022?

Donnie Yen, noto per la saga Ip Man, ha comunicato che probabilmente Sleeping Dogs, adattamento dell'omonimo videogioco del 2012 della Square Enix, inizierà le riprese il prossimo anno. Una lunga gestazione quella del progetto, iniziata anni fa, e che potrebbe concludersi con la produzione del film.

Donnie Yen ha conosciuto il videogioco nel 2014, quando uno dei produttori del film Iceman glielo ha introdotto, dicendogli che l'uomo in copertina gli somigliava. A quel punto Yen si è incuriosito, e ha iniziato a guardare delle clip, rendendosi conto che lo stile di combattimento era molto simile a quello adottato da lui nei suoi film. "Ho fatto delle ricerche, e ho trovato un articolo in cui si diceva che... le persone che hanno creato questo gioco, questo mondo, sono mie fan," ha aggiunto l'attore. Di lì la scintilla: perché non tornare sullo schermo, dopo 12-13 anni nei panni di Ip Man, e prendere parte ad un film d'azione contemporaneo? E che, per di più, ha anche una fan-base?

Tutto era al posto giusto. Ma il progetto ha avuto non poche difficoltà a decollare, e oggi, non è ancora entrato in produzione. Donnie Yen si dice però "speranzoso", dati gli ultimi sviluppi. "Voglio dire, ogni giorno mi dicono che succederà. Sto co-producendo e collaborando con [i produttori] Neil Moritz e Toby [Ascher], con la loro compagnia, e attualmente sto parlando con un paio di grandi piattaforme. E loro mi dicono ogni singolo giorno che si farà, quindi vedremo. Come ho detto, credo nel destino. Quindi, se accadrà, si spera, sarà nella prima metà del prossimo anno".

E chissà che questa volta per l'apprezzato videogioco non sia la volta buona.