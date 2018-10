Slaughterhouse Rulez: le regole della scuola nel nuovo promo del film con Simon Pegg

Sony UK ha diffuso un nuovo promo per la commedia-horror Slaughterhouse Rulez, film che firmerà il ritorno del duo Simon Pegg e Nick Frost. Il video mostra le regole della scuola accompagnate dalle varie clip degli studenti che le infrangono.

Diretto da Crispian Mills, Slaughterhouse Rulez è una commedia horror ricca di british humor incentrata su di un prestigioso college inglese che finisce nel caos dopo che nei boschi circostanti si è aperto un buco nel terreno, scientificamente noto come Dolina Carsica. Non ci sarebbe nessun problema se non fosse che dal buco fuoriesce una creatura infernale assetata di sangue. E saranno proprio professori e studenti del college a doversela vedere con queste essere, lottando per la propria sopravvivenza.

Per Pegg e Frost questa non sarà la prima commedia horror. I due, infatti, sono stati protagonisti de L'alba dei morti dementi (in originale Shaun of the Dead, chiaro riferimento al cult di George Romero), primo film della fortunata Trilogia del Cornetto diretta da Edgar Wright che comprende anche Hot Fuzz e La fine del mondo.



Nel cast del film troviamo anche Michael Sheen, Asa Butterfield e Finn Cole. Simon Pegg interpreterà uno dei professori del college, Sheen dovrebbe essere il rettore e Nick Frost invece una sorta di guardiacaccia. Gli altri co-protagonisti saranno invece gli studenti della Slaugherhouse, nome della scuola.

Slaughterhouse Rulez uscirà nelle sale inglesi il 31 ottobre, proprio il giorno di Halloween. Date un'occhiata al video promo qui sotto!