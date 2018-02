Skyscraper: la Universal ha pubblicato il trailer in italiano!

Ecco il primo trailer in italiano di, interpretato da Dwayne 'The Rock' Johnson. Il video promozionale è stato rilasciato sul canale ufficiale YouTube della Universal Pictures Italia.

Dopo lo spot uscito in occasione del Superbowl (nella notte di domenica scorsa, insieme ad altri spezzoni pubblicitari di grandi uscite attesissime per il 2018), ecco che arriva anche il trailer nella nostra lingua. Skyscraper vede nel cast, oltre a The Rock, anche Hannah Quinlivan, Neve Campbell, Pablo Schreiber e Chin Han.

In Skyscraper "Johnson interpreta l’ex-agente dell’FBI specializzato nel salvataggio di ostaggi e veterano di guerra Will Ford, che al momento lavora nella sicurezza grattacieli. Dovrà fronteggiare una minaccia che metterà in pericolo uno dei grattacieli più sicuri al mondo, in Cina. Dopo che l'edificio viene dato alle fiamme, Ford, come capo sicurezza, viene ritenuto responsabile e non può che scappare per scoprire il vero responsabile e salvare la sua famiglia."

Il film è diretto da Rawson Marshall Thurber (Una spia e mezzo) ed è prodotto dalla Legendary Pictures. Non si conosce ancora la data d'uscita italiana, ma sappiamo che la pellicola inizierà la programmazione in USA dal 13 luglio 2018.

Date un'occhiata al trailer e diteci cosa pensate di Skyscraper nei commenti, qui sotto!