Skyscraper, online il full trailer dell'action disaster movie con The Rock

Dopo avervi mostrato lo spot adrenalinico trasmesso nella notte durante il Super Bowl , ecco arrivare il primo trailer, anche nella versione italiana, dicon. Nella nuova pellicola l’attore avrà a che fare con una serie di sequenze ricche di azione e di sfide al limite dell’impossibile. Nel prosieguo della notizia il full trailer del lungometraggio.

Dwayne Johnson sarà l’ex agente dell’FBI leader del team specializzato nel salvataggio di ostaggi e veterano di guerra Will Ford. L’uomo adesso lavora nel campo della sicurezza dei grattacieli. Nel corso di un incarico in Cina si troverà faccia a faccia con l’edificio più alto e più sicuro al mondo andato improvvisamente in fiamme e per questo accaduto ne rimarrà coinvolto. In fuga dai suoi inseguitori, Will dovrà trovare i veri responsabili per ripulire il proprio nome e salvare in qualche modo la sua famiglia rimasta intrappolata dentro l’edificio.

Diretto e sceneggiato da Rawson Marshall Thurber (Come ti spaccio la famiglia), la colonna sonora è stata composta da Steve Jablonsky (Transformers), mentre la fotografia è a cura del premio Oscar Robert Elswit (Lo sciacallo – Nightcrawler). James D. Bissell (300) si è occupato, invece, del reparto scenografico.

Nel cast artistico figurano Dwayne Johnson, Pablo Schreiber, Neve Campbell, Roland Møller, Kevin Rankin, Byron Mann, Chin Han, Paul McGillion, Adrian Holmes ed Elfina Luk.

Skyscraper sarà distribuito dalla Universal Pictures nelle sale cinematografiche statunitensi il prossimo 13 luglio 2018.