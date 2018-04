Skyscraper: Dwayne Johnson appeso a un grattacielo nel nuovo poster

Mentre è ancora nelle sale di tutto il mondo con Rampage - Furia animale, è già iniziata la campagna promozionale del nuovo film con Dwayne Johnson, ovvero Skyscraper.

Dopo il primo teaser poster e il primo trailer ufficiale (diffuso anche nella sua versione doppiata in italiano), ecco approdare in rete un nuovissimo poster ufficiale della pellicola, in cui vediamo un impavido Dwayne “The Rock” Johnson aggrappato alla finestra dilaniata di un grattacielo e che guarda direttamente verso lo spettatore.

In Skyscraper, Johnson interpreterà l’ex-agente dell’FBI specializzato nel salvataggio di ostaggi e veterano di guerra Will Ford che adesso lavora nella sicurezza dei grattacieli. Dovrà fronteggiare una minaccia in uno dei grattacieli più sicuri al mondo, in Cina. Lavorando come capo della sicurezza di un grattacielo cinese dato alle fiamme, Ford viene accusato del fatto e non gli resta altro che scappare per scoprire il vero responsabile e salvare la sua famiglia.

Nel cast – oltre a The Rock –troveremo anche Hannah Quinlivan, Neve Campbell, Pablo Schreiber, Chin Han (Ghost in the Shell) per una release cinematografica prevista nelle sale americane per il 13 luglio 2018. Il film è diretto da Rawson Marshall Thurber (Una spia e mezzo, Come ti spaccio la famiglia) ed è prodotto dalla Legendary Pictures. Ancora sconosciuta la data d’uscita italiana.