Skyfall, quello di James Bond è un passaporto vero! Che precauzioni furono prese?

Quando si gira un film è plausibile ritrovarsi con la necessità di un finto documento da far utilizzare a uno dei protagonisti: quando il protagonista in questione è un certo James Bond, però, le cose vanno fatte a dovere... E quindi perché accontentarsi di un facsimile quando si può ambire a un passaporto vero?

Stando a quanto dichiarato dal produttore Michael G. Wilson, infatti, il passaporto che il personaggio di Daniel Craig sfoggiava nel 2012 in Skyfall era un passaporto con tutti i crismi, creato appositamente per il nuovo film di 007 dal British Home Office, il dipartimento dell'Interno del governo britannico, come si conviene a un agente segreto del calibro del nostro Bond.

Tutto, dai materiali alle foto utilizzate ai dati riportati (Nome: John Adam Bryce; Data di Nascita = 16 dicembre 1968; Sesso: Uomo; Luogo di Nascita: Londra; Data di Nascita: 22 giugno 2012; Data di Scadenza: 22 agosto 2029), è perfettamente autentico: l'unica differenza con un passaporto reale è che... La sua codifica era stata pensata in modo tale da far scattare la segnalazione per uso improprio in qualunque momento fosse stato utilizzato per un'operazione ufficiale.

Insomma, provare a comprare un biglietto aereo spacciandosi per James Bond non avrebbe prodotto grandi risultati: il buon Daniel Craig, però, può effettivamente vantarsi di aver posseduto l'unico e solo documento ufficiale dell'agente segreto più famoso del mondo! Per saperne di più, passaporti a parte, qui trovate la nostra recensione di Skyfall.