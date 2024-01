Skydance vuole comprare Paramount: in arrivo un'offerta, ipotesi fusione?

Matrimonio in vista tra Skydance Media e Paramount? Sembra infatti che il network fondato e controllato da David Ellison stia esplorando l’ipotesi di una fusione.

Al momento solo uno scambio di informazioni preliminare, dato che non sono ancora iniziate contrattazioni ufficiali tra le due parti. Sembra però che la trattativa sia legata a una fusione tra le due aziende, almeno per quanto riguarda Skydance media. Al momento Paramount soffre una forte concorrenza da parte di Netflix, Amazon e Apple per quanto riguarda lo streaming online, divenuto predominante all’interno del mondo dei media. Non è quindi escluso che il gruppo Paramount global possa decidere di vendere, ma al momento non c'è nulla di certo. Tra i possibili acquirenti di Paramount, secondo alcuni rumour, potrebbe esserci anche Warner Bros.

La compagnia americana ha nel frattempo definito le sue strategie future, difatti Paramount non realizzerà ulteriori film d’animazione originali per la sala cinematografica, concentrandosi principalmente sui suoi prodotti originali, anche quelli di Nickelodeon. Ad esempio, è stata annunciata una nuova serie originale su Teenage Ninja Turtles, di proprietà Paramount, dal titolo “Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles”. Queste le parole del CEO dell’azienda Brian Robbins: "Siamo entusiasti di prendere in consegna l'eredità di TMNT in collaborazione con Seth Rogen e Evan Goldberg”.