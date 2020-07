Sky Studios Elstree: scoprite gli studi cinematografici di ultima generazione

Sky Studios Elstree, il nuovo studio cinematografico e televisivo di ultima generazione, ha finalmente ricevuto il via libera per procedere ai lavori di costruzione.

Lo sviluppo del progetto rappresenta un investimento significativo nell’economia creativa europea e sarà realizzato con il sostegno di Comcast e in collaborazione con la consociata NBCUniversal. I lavori di bonifica del sito inizieranno questo mese e si svolgeranno nel rispetto di rigide linee guida sulla sicurezza all'insegna del distanziamento sociale.

Nel corso dei primi cinque anni di attività si prevede che Sky Studios Elstree genererà fino a 3 miliardi di sterline in più in termini di investimenti produttivi nell’economia creativa da parte di Sky, NBCUniversal e altre case di produzione. Il progetto finale per Sky Studios Elstree prevede 12 teatri di posa, con la possibilità di unirne e suddividerne più di uno contemporaneamente, fornendo flessibilità e scalabilità per adattarsi a produzioni di tutte le dimensioni. L'area totale del sito coprirà l'equivalente di 17 campi da calcio.

Sky Studios Elstree diventerà la casa di una serie di produzioni Sky Original, create da Sky Studios, nonché di importanti produzioni cinematografiche della Universal Pictures, Focus Features e Working Title e serie televisive di Universal Studio Group, e si candida a diventare il sito di produzione cinematografica e televisiva più sostenibile al mondo quando aprirà i battenti nel 2022.

