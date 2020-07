Sky e Sony Pictures, nuovo incredibile accordo pluriennale: c'è di mezzo anche Spider-Man

Magari non farà rumore come il grande accordo con Disney per i diritti di Spider-Man di qualche mese fa, ma nelle scorse ore è stata ufficializzata una nuova partnership fra Sky e Sony Pictures.

L'accordo riguarda Regno Unito, Irlanda, Italia, Germania, Austria e Svizzera, e garantirsce agli abbonati Sky l’accesso ad un numero ancora maggiore di contenuti di qualità: nell’ambito di questo accordo, ad esempio, tutte le nuove e future uscite dei film Sony Pictures Entertainment (SPE), inclusi i recenti successi Jumanji: The Next Level, Piccole Donne, Bad Boys For Life e il sequel di prossima uscita Peter Rabbit 2, saranno disponibili su Sky Cinema, insieme al nuovo film di animazione per tutta la famiglia di Lin-Manuel Miranda, Vivo, e i film della Sony Pictures Universe basati sui personaggi Marvel come Venom 2 e Morbius.

Le parti hanno esteso anche il perimetro dei propri accordi su tutti i servizi pay per view di Sky, ovvero Sky Store e Sky Primafila, nonché i servizi di streaming NOW TV, Sky Ticket, Sky Show e Sky X, così da offrire ai propri clienti l'accesso ai contenuti sia in diretta che on demand. La nuova partnership copre anche la vasta library di lungometraggi della SPE che comprende le saghe di Hotel Transylvania, Ghostbusters, Karate Kid e Spider-Man.

Stephen van Rooyen, Chief Executive Officer, UK & Europe, Sky ha affermato: “Siamo lieti che questo accordo appena siglato con Sony Pictures permetterà ai clienti Sky in tutta Europa di avere accesso a un numero ancora maggiore di contenuti di qualità tutti in un unico posto su Sky Q insieme a Discovery, HBO, Netflix e Showtime, il miglior sport in Europa e le nostre premiate produzioni originali".

Mark Young, Regional Executive Vice President, Western Europe, Sony Pictures Television ha dichiarato: “Siamo lieti di estendere la nostra speciale collaborazione con Sky attraverso questo nuovo accordo, migliorato rispetto al precedente, relativo ai contenuti di serie TV e film. Il settore sta attraversando un momento dinamico e stimolante e la nostra continua collaborazione rappresenta un’occasione straordinaria per presentare tutta la potenza della nostra library, insieme ai nostri titoli più popolari, ai clienti Sky in tutta Europa”.

