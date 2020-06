Sky ricorda Vittorio Gassman: la programmazione d'eccezione per i 20 anni dalla scomparsa

Oggi 20 anni fa ci lasciava il grande Vittorio Gassman, attore di celeberrimi film che hanno fatto la storia del cinema italiano: per ricordarlo Sky Cinema ha deciso di dedicargli l'intera giornata di programmazione di Sky Cinema Collection - Classic.

L'intera giornata di oggi, 29 giugno, è stata infatti dedicata all'attore e artista italiano con appuntamenti che si sono avvicendati di ora in ora tra film, speciali e approfondimenti sulla sua carriera e sulla sua vita, di cui purtroppo va ricordata anche la lunga malattia e la depressione che pian piano lo hanno portato via dal set e, infine, l'infarto che lo ha strappato all'affetto dei suoi cari.

Stasera l'appuntamento quotidiano di 100x100 Cinema condotto da Francesco Castelnuovo sarà internamente dedicato a Gassman e tra gli ospiti speciali della serata anche i figli Paola e Alessandro Gassman, il nipote Leo e alcuni colleghi del calibro di Enrico Montesano e Gigi Proietti, che come tanti altri lo ricordano sempre come un uomo di spirito e solare.

A chiudere la programmazione, in cui si sono succeduti alcune sue pellicole cult come Questi Fantasmi, C’eravamo tanto amati, capolavoro di Ettore Scola, e I mostri ci sarà Il sorpasso, in oda alle 22:15.