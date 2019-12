Sky presenta il Griffin Holiday Jukebox, canale interamente dedicato alla serie animata

Dal 22 dicembre al 5 gennaio la programmazione di Fox+1, il canale 113 di Sky, sarà interamente dedicata al Griffin Holiday Jukebox. Con oltre 100 ore di visione, sarà un momento per passare il natale insieme alla famiglia più irriverente d'America.

L'evento funzionerà in questo modo: gli episodi delle prime dodici stagioni si alterneranno in modalità shuffle per permettere ai fan dello show di vedere episodi vecchi e nuovi senza un ordine preciso, in modo da esaltare l'imprevedibilità della programmazione.

Torneranno in onda puntate storiche de i Griffin come "La fine del mondo", in cui la famiglia si ritrova costretta ad affrontare il millennium bug e adattarsi ad una realtà post-apocalittica; ma anche "Genio ritardato", dove Peter si convince di essere un genio; oppure l'indimenticabile "Abbasso la censura", dove Peter lancia la sua emittente televisiva priva di qualsiasi tipo di censura; per non parlare di "Viaggio nel multiverso", le avventure di Stewie e Brian a spasso per universi paralleli grazie ad un telecomando - episodio che è stato visto da più di 10 milioni di telespettatori durante la prima messa in onda; ci sarà inoltre spazio per "E alla fine furono di meno", spassosa parodia di Dieci piccoli indiani di Agatha Christie, e la puntata "Pezzo Grosso" in cui compare il Dottor House come guest star.

Nel frattempo negli Stati Uniti prosegue la messa in onda della diciottesima stagione, la quale tornerà il 5 gennaio 2020 con il suo decimo episodio - se ve la foste persi, vi rimandiamo alla recente citazione di Mortal Kombat ne I Griffin.

Qui potete trovare un promo de I Griffin 18x01.