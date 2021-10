Sky presenta Cinema Halloween: 90 horror da paura, da Stephen King a Tim Burton

Nelle scorse ore vi abbiamo proposto 5 horror da recuperare ad Halloween, ma Sky Cinema vuole esagerare oggi con l'annuncio di un nuovo canale dedicato alla notte della strega.

Da sabato 23 a domenica 31 ottobre Sky Cinema Collection diventa Sky Cinema Halloween con più di 90 titoli “da paura”: durante il giorno avventure a tinte dark, titoli per tutta la famiglia e parodie, in seconda serata e durante la notte invece largo agli horror veri e propri. Saranno ben cinque le prime visioni, si inizia sabato 23 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Halloween con Il mostro della cripta di Daniele Misischia, una horror-comedy sceneggiata dai Manetti Bros che vede nel cast anche Lillo, per poi proseguire con Non Mi Uccidere di Andrea De Sica, A Cena Con Il Lupo - Werewolves Within (ispirata al videogioco "Werewolves Within"), Monster Family 2 e Run.

Inoltre, su Sky Cinema Halloween non possono mancare gli horror di successo con alcuni titoli degli ultimi anni come: le pellicole tratte dai romanzi di Stephen King It Capitolo 2 di Andy Muschietti e Doctor Sleep di Mike Flanagan, il sequel di Shining di Stanley Kubrick che vede protagonista Ewan McGregor; spazio anche al recente Saw: Legacy, al gotico La vedova Winchester, a Possession - L'appartamento del diavolo, al mitologico L’esorcista di William Friedkin, a due pellicole firmate dal maestro dell’horror italiano Dario Argento, Quattro mosche di velluto grigio e Inferno, al capolavoro di Richard Donner Il presagio e a Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola, a La mosca di David Cronenberg e anche a Tre passi nel delirio, classico in tre episodi ispirati ai racconti di Edgar Allan Poe e diretti da tre illustri registi quali Federico Fellini, Louis Malle e Roger Vadim, con Jane Fonda, Brigitte Bardot e Alain Delon.

Infine, il canale ospiterà anche una maratona di Tim Burton che andrà in onda domenica 24 a partire dalle 13.55, compresi il cinecomic Batman con Michael Keaton e il suo sequel Batman - Il ritorno.