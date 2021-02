Sky, da Piccole Donne a Mona Lisa Smile: 30 film in arrivo per la Festa della donna

Quale modo migliore di festeggiare una ricorrenza se non con un bel film? L'8 marzo si avvicina e, soprattutto in un momento in cui cene e serate sono al di fuori della nostra portata per ovvi motivi, prepararsi a trascorrere la Festa della donna in compagnia di uno dei film in arrivo su Sky Cinema Collection potrebbe essere una buona idea.

La programmazione interamente dedicata all'universo femminile prenderà il via ovviamente l'8 marzo e durerà fino a venerdì 12: in quel lasso di tempo sbarcheranno su Sky (e in streaming su NOW TV) circa 30 film che nel corso degli anni ci hanno raccontato le donne in ogni singola sfumatura.

Si va da L'Assistente della Star (8 marzo, 21:15 Sky Cinema Uno e in seconda serata su Sky Cinema Collection) a Non Conosci Papicha (Martedì 9, 21:15, Sky Cinema Due e in seconda serata su Sky Cinema Collection), proseguendo con Radioactive, Una Giusta Causa, Piccole Donne, Frida, Erin Brockovic, Mona Lisa Smile, Thelma & Louise, Ragazze Vincenti e altri ancora.

Insomma, una line-up decisamente interessante che non mancherà di accontentare ogni tipo di palato: avete intenzione di guardare uno o più dei film elencati? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di Sky, intanto, a Pasqua arriverà il film Genitori vs Influencer.