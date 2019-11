Sky Italia alla produzione di Shadows, il suo primo film il lingua inglese

Sky Italia è impegnata nella produzione del suo primo film in lingua inglese: Shadows. La pellicola è diretta da Carlo Lavagna e il cast vede la presenza di Saskia Reeves (Luther) e le giovani attrici britanniche Mia Threapleton (A Little Chaos) e Lola Petticrew (A Bump Along the Way).

La storia di Shadows è incentrata sulle dinamiche familiari in un mondo post-apocalittico e ruota intorno a una madre e le sue due figlie. Le tre devono cercare di sopravvivere evitando i contatti con la luce del giorno e le sue ombre.

Si tratta di un film che combina thriller psicologico, horror e racconto di formazione ed è ambientato per gran parte del tempo in un hotel abbandonato, che si trova nei boschi. La produzione del lungometraggio si è svolta in Irlanda e le riprese sono state fatte nelle vicinanze del villaggio di Howth (si trova a pochi chilometri da Dublino), con qualche incursione tra i boschi dei Monti Wicklow.

"Sto provando a elevare il genere puro e anche a riconnettermi con i grandi film di genere italiani del passato", ha dichiarato Lavagna, che ha anche anticipato che il film avrà dei "toni retrò". Ricordiamo che il primo lavoro di Lavagna è Arianna, film presentato a Venezia nel 2015.



Shadows arriverà nei cinema italiani, distribuito da Vision Distribution e in seguito sarà pubblicato direttamente su Sky Italia. Inoltre, ci sono degli accordi per farlo trasmettere sulla Rai.



Nei giorni scorsi, Sky ha rinnovato la partnership con Warner Media e in occasione del Lucca Comics & Games 2019 ha presentato le novità in arrivo su Sky Atlantic.