Sky Go, 4 film da recuperare assolutamente on demand!

Dopo avermi consigliato i film da recuperare assolutamente su Netflix, tra gli originali, e quelli da vedere invece tra le esclusive Amazon Prime Video, senza dimenticare anche quelli Apple TV+, oggi è arrivato il momento di consigliarvi cinque nuovi titoli disponibili alla visione solo ed esclusivamente su Sky GO e Now TV.

Partiamo con l'ultimo e apprezzato Odio l'Estate di Aldo, Giovanni e Giacomo, commedia estiva dal sapore però natalizio che lo scorso anno ha sorpreso in positivo i fan dell'amatissimo trio comico. Importante anche per il ritorno alla regia dell'amico Massimo Venier, che non tornava a collaborare con loro da Tu la conosci Claudia del 2004?



Come seconda proposta vi citiamo il nuovo Fatman con Mel Gibson, una commedia action assolutamente scorretta sul Natale scritta e diretta dai fratelli Ian ed Elshom Nelms. Nel cast anche un divertito Walton Goggins. Il titolo è approdato in Italia direttamente on demand a causa della Pandemia di Coronavirus.



Terzo consiglio tutto riservato a Trolls: World Tour della Dreamworks Animation, che abbiamo anche inserito nella nostra classifica dei migliori titoli animati del 2020. E infine citiamo e vi proponiamo Brightburn, horror fantascientifico prodotto da James Gunn che immagina una sorta di Superman in erba che scopre però il Lato Oscuro dei suoi straordinari poteri.