Sky Cinema, nuova stagione ricchissima: tra i film Spider-Man, Harry Potter e Uncharted!

Dopo aver presentato il canale dedicato alla saga di Spiderman, in queste ore Sky Cinema ha presentato la programmazione del resto del 2022, che includerà oltre 200 titoli in prima visione equamente divisi per tutti i generi cinematografici.

In arrivo tanti titoli del grande cinema internazionale con i blockbuster come Uncharted, con Tom Holland e Mark Wahlberg, Matrix Resurrections, a settembre, che vede il ritorno di Keanu Reeves nei panni di Neo, il film drammatico Cry Macho - Ritorno a casa, firmato da Clint Eastwood, ad agosto, e il disaster movie con Halle Berry e Donald Sutherland Moonfall già disponibile on demand. E poi le saghe che hanno fatto la storia del cinema: quella di Spider-Man con l’ultimo blockbuster campione di incassi Spider-Man: No Way Home, disponibile dal 15 luglio, ma anche quelle di Harry Potter, Star Trek, e Jurassic World (tutte le collezioni sono già disponibili on demand).

E ancora il cinema per tutta la famiglia con l’animazione internazionale. Tra i titoli: Baby Boss 2 - Affari di famiglia e Sing 2 - Sempre più forte (entrambi disponibili on demand) e il vincitore del Biglietto d’oro, Me contro Te – Il mistero della scuola incantata, già disponibile on demand. Non mancherà poi il grande cinema italiano, con le commedie di Leonardo Pieraccioni, Il sesso degli angeli, e Alessandro Siani con Chi ha incastrato Babbo Natale?, entrambe in arrivo prossimamente, i titoli di successo come Corro da te con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, film diretto da Riccardo Milani già disponibile on demand e che è diventato il titolo più visto su Sky nel 2022 nei sette giorni con un milione di spettatori, e poi ancora le divertenti avventure nel tempo di Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli, Edoardo Leo, Marco Giallini, Giulia Bevilacqua e Ilenia Pastorelli in C’era una volta il crimine, di Massimiliano Bruno, disponibile dal 18 luglio, e la divertente comicità di Lillo e Greg, protagonisti de Gli idoli delle donne, ad agosto.

Infine il cinema premiato e d’autore, con titoli come Finale a sorpresa - Official competition con protagonisti Penélope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martínez, presentato alla 78a Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, Belfast di Kenneth Branagh, Leonora addio di Paolo Taviani e Il capo perfetto con Javier Bardem, film scelto per rappresentare la Spagna agli scorsi Oscar.

Naturalmente continueremo ad aggiornarvi nelle prossime settimane con tutte le ultime novità sulla programmazione di Sky, quindi continuate a seguirci.