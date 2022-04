Sky Cinema: ecco quando e come vedere Diabolik e Ghostbusters Legacy

Mentre sembra tutto pronto per le riprese dei sequel di Diabolik, che avranno luogo anche a Bologna, Sky Cinema si prepara a portare il cinema a casa dei propri abbonati con tantissime prime visioni.

Tra questa lo stesso Diabolik, con Luca Marinelli e Miriam Leone, ma anche il nuovo sequel di Ghostbusters, arrivato in Italia col titolo di Ghostbusters: Legacy: il film dei Manetti Bros, che include nel cast anche Valerio Mastandrea, arriverà dal 2 maggio su Sky Cinema, mentre il terzo capitolo della saga cult diretto da Jason Reitman sarà su Sky Cinema dal 16 maggio, con un team di nuove giovani star affiancate dai veterani del franchise Bill Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver.

Ma l’offerta di Sky Cinema non finisce qui: sono già disponibili o sono in arrivo tantissimi altri film come Freaks Out, fortunato film fantastico di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto e Giorgio Tirabassi, disponibile dal 4 aprile su Sky Cinema; Baby Boss 2 – Affari di famiglia, disponibile on demand su Sky Cinema, divertente sequel dell’animazione di successo targata DreamWorks; Venom: La furia di Carnage, disponibile on demand su Sky Cinema, blockbuster Marvel con Tom Hardy, Woody Harrelson e Michelle Williams; The Suicide Squad – Missione suicida, irriverente film fantastico di James Gunn, basato sui personaggi della DC Comics, con Margot Robbie, Idris Elba, Viola Davis e John Cena, dal 25 aprile su Sky Cinema; e infine Zlatan, prossimamente su Sky Cinema, film che racconta l’infanzia e i primi anni della carriera del campione Ibrahimović, tratto dell'autobiografia “Io, Ibra” scritta da David Lagercrantz e Zlatan Ibrahimović.

