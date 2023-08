Sky Cinema propone finalmente uno dei migliori film degli ultimi anni: non perdetevelo!

Sky Cinema propone finalmente all'interno della sua programmazione la storia della controversa compositrice e direttrice d’orchestra Lydia Tár, protagonista fittizia dell'acclamato TÁR di Todd Field, uno dei film più belli degli ultimi anni con protagonista una strepitosa Cate Blanchett.

Premiato con la Coppa Volpi 2022 per la Migliore Interpretazione Femminile e il Golden Globe 2023 per la Miglior Attrice in un Film Drammatico - entrambi alla protagonista Cate Blanchett - e candidato a sei Premi Oscar, tra cui quelli per Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attrice Protagonista, il film arà in prima tv domenica 3 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Due (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming su NOW e disponibile on demand.

La storia racconta la vita di Lydia Tár, rivoluzionaria direttrice di una delle principali orchestre tedesche. La donna si trova all'apice della sua carriera, e impegnata sia nella presentazione di un libro che in un'attesissima esibizione dal vivo della Quinta Sinfonia di Mahler. Ma nel corso delle settimane che seguono la sua vita comincia a disfarsi di fronte alle problematiche della società attuale: il risultato è uno scottante esame del potere, del suo impatto e della sua solidità nella società odierna.

Nel cast anche Noémie Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer, Julian Glover, Allan Corduner e Mark Strong. Tra l'altro, il purtroppo poco prolifico Todd Field ha dichiarato che Tar potrebbe essere il suo ultimo film.