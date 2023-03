Sky Cinema, un canale da Oscar: scoprite i film da vedere anche in streaming e in chiaro!

Anche quest'anno per l'Italia la casa dei Premi Oscar è ancora Sky, che oltre a portare sui suoi schermi la diretta della cerimonia di premiazione della 95esima edizione degli Academy Awards proporrà ai suoi abbonati una ricchissima programmazione dedicata ai nominati di oggi e ai vincitori di ieri.

Da non perdere, ad esempio, lunedì 13 marzo, la prima visione ELVIS (ore 21.15 su Sky Cinema Uno e ore 23.00 su Sky Cinema Oscar) il biopic musicale diretto da Baz Luhrmann interpretato da Austin Butler e Tom Hanks e candidato a cinque statuette nel 2023: miglior film, miglior attore protagonista, miglior montaggio, miglior scenografia e miglior fotografia. Mentre sabato 4 e giovedì 9 marzo arriveranno le prime visioni LIVING (ore 21.15 su Sky Cinema Due e in seconda serata su Sky Cinema Oscar) con Bill Nighy candidato come migliore attore e Kazuo Ishiguro per la sceneggiatura non originale, e CLOSE (ore 21.15 su Sky Cinema Due e in seconda serata su Sky Cinema Oscar), nominato agli Oscar 2023 come miglior film internazionale.

Per rivivere la scorsa edizione, invece, disponibili sui canali Sky anche quattro film premiati nell’edizione 2022: il trionfatore dell’ultima edizione, CODA – I SEGNI DEL CUORE, remake del francese La famiglia Bélier (tre statuette per miglior film, miglior attore non protagonista e migliore sceneggiatura non originale); il biopic con Will Smith sulle sorelle tenniste Venus e Serena Williams, UNA FAMIGLIA VINCENTE – KING RICHARD (premiato Will Smith come miglior attore protagonista); la pellicola scritta e diretta da Kenneth Branagh BELFAST (Oscar per la miglior sceneggiatura originale); il toccante road movie di Ryûsuke Hamaguchi DRIVE MY CAR (premiato come miglior film internazionale).

Tra le altre pellicole in programmazione:

1917

LA LA LAND

IL PONTE DELLE SPIE

DJANGO UNCHAINED

MAD MAX: FURY ROAD

THE IMITATION GAME

HUGO CABRET

VIA COL VENTO

AMARCORD

L’ULTIMO IMPERATORE

CHINATOWN

IL CACCIATORE

THE UNTOUCHABLES - GLI INTOCCABILI

LE RELAZIONI PERICOLOSE

BRAVEHEART - CUORE IMPAVIDO

CASA HOWARD

PULP FICTION

AMERICAN BEAUTY

A BEAUTIFUL MIND

NON È UN PAESE PER VECCHI

IL LABIRINTO DEL FAUNO

E.T. – L’EXTRA-TERRESTRE

SALVATE IL SOLDATO RYAN

LE REGOLE DELLA CASA DEL SIDRO

Infine, segnaliamo che il grande cinema degli Oscar sarà protagonista anche su TV8 e Cielo, con la prima visione in chiaro del vincitore dell’ultima edizione, CODA – I SEGNI DEL CUORE prevista per domenica 12 marzo alle 21.20 su TV8; mentre su Cielo, all’interno del ciclo UNA NOTTE DA OSCAR, domenica 12 marzo alle 21.15 sarà proposto UN ALTRO GIRO, vincitore nel 2021 dell’Oscar per il miglior film in lingua straniera.

