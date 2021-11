Sky Cinema presenta DC Superheroes: tutti i film in programma, compreso Justice League!

Sky Cinema Collection si prepara a trasformarsi in DC Superheroes, con una programmazione dedicata alle avventure di supereroi e antieroi dell’universo DC, tra cui Batman, Catwoman, Joker e Justice League.

Tra i film da non perdere segnaliamo Justice League, tanto nella versione del 2017 quanto nella director’s cut del 2021 ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE (a proposito recuperate la nostra analisi delle tre migliori scene di Justice League) con Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman), Ray Fisher (Cyborg) e Ezra Miller (Flash). Inoltre ritroviamo Gal Gadot, diretta da Patty Jenkins, in Wonder Woman 1984 e Jason Momoa in Aquaman, il film sulla storia delle origini di Arthur Curry, metà umano e metà atlantideo.

Spazio anche a Lanterna Verde di Ryan Reynolds, in cui seguiamo la storia di Hal Jordan, un pilota collaudatore che eredita i poteri e le responsabilità di un guardiano intergalattico, e non mancano ovviamente i sette film dedicati a Batman, tra cui i due diretti da Tim Burton (Batman e Batman Returns), i due di Joel Schumacher (Batman Forever, Batman & Robin) e i tre capitoli firmati Christopher Nolan (Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro, Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno), ma anche Catwoman con Halle Berry, Joker di Todd Phillips con il premio Oscar Joaquin Phoenix (scoprite perché Joker e un film sulla imitazione) e Birds Of Prey e La Fantasmagorica Rinascita Di Harley Quinn.

La programmazione di DC Superheroes sarà disponibile dal 20 al 26 novembre su Sky Cinema Collection (canale 303), in streaming su NOW e disponibile on demand.