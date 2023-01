Sky Cinema Oscar: come vedere La notte degli Oscar 2023 e il best of degli ultimi anni

Con l'annuncio ufficiale delle nomination agli Oscar 2023 arrivato questa settimana, entra nel vivo l’attesa per la 95esima Notte degli Oscar, che ancora una volta sarà ospitata da Sky Cinema in diretta su Sky e in streaming su NOW.

La premiazione si terrà il prossimo 12 marzo, live dal Dolby Theatre e in studio da Sky, ma siccome la strada è ancora lunga per celebrare questo attesissimo appuntamento e accompagnare gli spettatori attraverso il meglio della cinematografia da Oscar, da sabato 4 a venerdì 17 marzo arriva Sky Cinema Oscar, un canale interamente dedicato ai film insigniti con la statuetta più ambita, con oltre cento titoli in programmazione, tra cui

CODA – I SEGNI DEL CUORE

KING RICHARD

DRIVE MY CAR

1917

LA LA LAND

IL PONTE DELLE SPIE

DJANGO UNCHAINED

MAD MAX: FURY ROAD

THE IMITATION GAME

HUGO CABRET

VIA COL VENTO

AMARCORD

L’ULTIMO IMPERATORE

CHINATOWN

IL CACCIATORE

THE UNTOUCHABLES - GLI INTOCCABILI

LE RELAZIONI PERICOLOSE

BRAVEHEART - CUORE IMPAVIDO

CASA HOWARD

PULP FICTION

AMERICAN BEAUTY

A BEAUTIFUL MIND

NON È UN PAESE PER VECCHI

IL LABIRINTO DEL FAUNO

E.T. – L’EXTRA-TERRESTRE

SALVATE IL SOLDATO RYAN

LE REGOLE DELLA CASA DEL SIDRO

Infine, su Sky sono disponibili anche alcuni dei film candidati quest’anno: ELVIS, candidato ad otto premi tra cui miglior film, miglior attore protagonista con Austin Butler, miglior montaggio, migliore scenografia, migliore fotografia, migliori costumi, miglior sonoro, miglior trucco e acconciature, già disponibile su Sky Primafila, lunedì 13 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e in seconda serata su Sky Cinema Oscar®) e su NOW; THE BATMAN, già disponibile su Sky e NOW, candidato per i migliori effetti visivi, il miglior sonoro e il miglior trucco e acconciature; LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI, candidato per i migliori costumi, dal 26 gennaio on demand su Sky Primafila.

Se non vi basta, scoprite come e dove recuperare tutti i film candidati agli Oscar 2023, tra piattaforme, home-video e non solo.