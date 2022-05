Sky Cinema omaggia Ray Liotta: nuova programmazione in onore della star scomparsa

La morte di Ray Liotta ha sconvolto il mondo di Hollywood e i cuori dei fan, che però grazie a Sky Cinema nelle prossime ore potranno salutare la grande star scomparsa improvvisamente nelle scorse ore come meglio non si potrebbe: una ricca maratona dei film che l'hanno reso celebre.

Sky Cinema renderà omaggio a Ray Liotta con una programmazione a lui dedicata: nella sua quarantennale carriera l'attore ha interpretato numerosi successi come Qualcosa di travolgente, dove ha ottenuto la nomination come miglior attore non protagonista ai Golden Globe nel 1987, e Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, che lo consacrò tra le celebrità di Hollywood. E ancora grandi film come film come Abuso di potere, Una moglie per papà, Blow, Hannibal, Killing them softly, The Son of No One, Storia di un matrimonio e I molti santi del New Jersey, più recentemente.

Per ricordarlo, domani sera (sabato 28) Sky Cinema Due trasmetterà due grandi pellicole che lo vedono protagonista, che saranno anche in streaming su NOW e disponibili on demand su Sky: si partirà alle 21.15 con Quei bravi ragazzi (alla stessa ora anche su Sky Cinema 4K), film culto di Martin Scorsese in cui Liotta interpreta, al fianco di Robert De Niro e Joe Pesci, Henry Hill, americano di origini italo irlandesi che fa carriera nella mafia newyorchese degli anni ‘50; subito dopo spazio a Qualcosa di travolgente, in cui la star interpreta il poco raccomandabile ex marito di Melanie Griffith, impegnata un avventuroso fine settimana di passione e avventura con lo yuppie Charlie Driggs (Jeff Daniels), film che valse a Liotta la nomination come miglior attore non protagonista ai Golden Globe del 1987.

Il 15 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Due sarà poi disponibile in prima visione tv I molti santi del New Jersey, gangster movie prequel della serie I Soprano, in cui Liotta, in un magistrale doppio ruolo nei panni dei gemelli Moltisanti, è affiancato da Alessandro Nivola, Vera Farmiga e Michael Gandolfini. Il film, ambientato nella Newark degli anni ’60, racconta gli anni di formazione di Tony Soprano e le vicende criminali di suo zio, nonché mentore, Dickie Moltisanti.

Inoltre, on demand è già disponibile la collezione Omaggio a Ray Liotta: oltre a Quei Bravi Ragazzi e Qualcosa di Travolgente, nella raccolta troverete anche Blow, Hannibal, Battle In Seattle – Nessuno li può fermare, Cop Land di James Mangold, No Sudden Move, The Identical, Cogan – Killing Them Softly e Come un Tuono.