12 nuovi film da vedere su Sky e NOW a marzo e ad aprile: la line-up è incredibile

Non solo Oscar 2024 su Sky e NOW: in questi minuti, infatti, Sky Cinema e la piattaforma di streaming hanno svelato la line-up per le nuove uscite di marzo e aprile 2024, con un'offerta semplicemente ricchissima.

Oltre a C'è ancora domani di Paola Cortellesi, di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, dal 15 marzo sarà disponibile Ferrari, nuova magistrale opera di Michael Mann che narra la storia umana e professionale di uno dei personaggi più noti, misteriosi e complessi del secolo scorso, con Adam Driver nel ruolo di Enzo Ferrari e Penelope Cruz nella parte di Laura Ferrari.

Sono inoltre già disponibili in programmazione e on demand Io Capitano di Matteo Garrone e Mission: Impossible - Dead Reckoning, settimo capitolo dell’adrenalinica saga action con protagonista il funambolico Tom Cruise e Christopher McQuarrie alla regia, mentre il 22 e il 29 aprile arriveranno rispettivamente Barbie e Oppenheimer, i due film più chiacchierati del 2023. Da segnalare poi tantissimi altri titoli, come:

I TRE MOSCHETTIERI: D'ARTAGNAN dal 25 marzo, il nuovo spettacolare adattamento dell’immortale romanzo di Alexandre Dumas

dal 25 marzo, il nuovo spettacolare adattamento dell’immortale romanzo di Alexandre Dumas DIABOLIK - CHI SEI? , il terzo e ultimo capitolo della trilogia firmata dai Manetti Bros., in arrivo prossimamente

, il terzo e ultimo capitolo della trilogia firmata dai Manetti Bros., in arrivo prossimamente UN COLPO DI FORTUNA di Woody Allen disponibile dal 27 marzo

di Woody Allen disponibile dal 27 marzo Roman Polanski con il suo inno a un nuovo decadentismo, THE PALACE , dal 7 aprile

, dal 7 aprile in arrivo prossimamente Wes Anderson che dirige un cast stellare come Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Edward Norton, Adrien Brody e molti altri in ASTEROID CITY

Wim Wenders con la sua ultima e acclamata opera girata in Giappone PERFECT DAYS

Tutti i film saranno inoltre disponibili anche in streaming su NOW.