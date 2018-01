Sky Cinema lancia CINEPOP, il nuovo programma quotidiano che racconta il cinema!

A partire da​ lunedì 29 gennaio 2018 , in prima serata su Sky Cinema Uno HD, arriverà, il nuovissimo programma quotidiano di Sky che racconta il mondo del cinema in sala e in onda su Sky, con un linguaggio diretto e ironico.

Lo show sarà presentato da uno studio modernissimo in cui si alterneranno, ogni mese, delle attrici del nostro cinema di casa che, con savoir faire, modernità e ironia, consiglieranno agli utenti i film da non perdere, svelandone anche alcune curiosità. La striscia sarà quotidiana, dal lunedì alla domenica, e il week end riserverà dei contenuti speciali e degli approfondimenti.

Ad inaugurare la conduzione di questo nuovo show che si chiama CINEPOP, sarà la splendida Sarah Felberbaum (Una piccola impresa meridionale, Il Principe abusivo, Poli Opposti), mentre a dirigere il programma sarà il regista Max Croci (Poli Opposti, Al posto tuo, La verità vi spiego sull’amore).

Nella versione weekend del programma, CINEPOP dedicherà l’intero spazio del giorno di sabato al Cinemaniaco Gianni Canova, mentre la domenica toccherà a Francesco Castelnuovo far da padrone di casa con interviste, consigli e approfondimenti sulle pellicole.

Se volete dare un'occhiata a l teaser trailer di questo nuovo programma Sky Cinema, vi consigliamo di cliccare sul link fonte, proprio QUI!