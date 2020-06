Sky Cinema, grandi novità per gli amanti dei Classici: arriva il canale dedicato!

Sky Cinema ha preparato per i suoi abbonati un'altra grande iniziativa: un canale interamente dedicato ai Grandi Classici del cinema, con alcuni dei titoli che hanno fatto la storia di Hollywood e non solo.

Da lunedì 15 arriveranno infatti oltre 100 film in programmazione e 200 disponibili on demand con i più grandi interpreti del cinema italiano e internazionale, disponibili anche on demand su Sky e NOW TV.

L'iniziativa andrà avanti per tutto il mese di giugno e inizierà da domani con una giornata interamente dedicata al grande Alberto Sordi, nel giorno del centenario della sua nascita: in prima serata da non perdere il film Il medico della mutua di Luigi Zampa e seguire Romanzo di un giovane povero di Ettore Scola. Un altro grande appuntamento è fissato per lunedì 29 giugno nel giorno del 20 ° anniversario della morte di Vittorio Gassman, che sarà celebrato con due suoi celebri film diretti da Dino Risi, ovvero Il Sorpasso, con Jean-Louis Trintignant e Catherine Spaak, e I Mostri, con Ugo Tognazzi. Inoltre, la programmazione pomeridiana dei weekend 20-21 e 27-28 giugno sarà tutta dedicata al Principe della Risata, il grande Antonio de Curtis, in arte Totò: tra i film proposti si segnalano ad esempio Signori si nasce, 47 morto che parla, I tartassati e Totò cerca casa.

Spazio anche al grande cinema internazionale, con altre pietre miliari della storia del cinema come il poliziesco Il braccio violento della legge, il film di William Friedkin vincitore di 5 Oscar con Gene Hackman; l'inimitabile capolavoro di Billy Wilder, premiato con 1 Oscar e 3 Golden Globe, A qualcuno piace caldo, con Marilyn Monroe, Jack Lemmon e Tony Curtis; La grande fuga, una delle colonne portanti del cinema bellico, con Steve McQueen e Charles Bronson; la versione restaurata del premiato colossale con 7 Oscar e 6 Golden Globe; Lawrence d’Arabia con Peter O'Toole, Anthony Quinn e Omar Sharif; e poi ancora Momenti di gloria, Matrimonio all’italiana, Alessandro il grande, Khartoum e tantissimi altri.

Per altri approfondimenti, dopo tutto questo passato, vi proponiamo due sguardi al futuro: ecco come le produzioni cambieranno dopo la pandemia per quanto riguarda le scene di sesso e la CGI e per quanto riguarda l'uso delle sceneggiature cartacee.