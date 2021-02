Sky Cinema diventa Gangster anche in streaming: e il primo ospite è Al Capone di Tom Hardy

Sky Cinema si prepara ad inaugurare un'intera sezione dedicata ai gangster movie, e lo farà con la prima tv di Capone, film di Josh Trank interpretato da Tom Hardy che su Everyeye.it abbiamo citato fra i migliori del 2020.

La Collection Sky Cinema Gangster sarà disponibile da sabato 20 a domenica 28 febbraio e includerà oltre 30 film pronti a sbarcare anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV nella collezione dedicata.

In evidenza, sabato 20 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection – Gangster la prima visione del film Capone con Tom Hardy che veste i panni del noto gangster, in un biopic sui generis con Linda Cardellini, Kyle MacLachlan e Matt Dillon. La pellicola racconta gli ultimi anni di Al Capone quando, a soli 47 anni, dopo aver trascorso 10 anni in prigione, inizia a soffrire di demenza e alterna la follia al senso di colpa per i crimini commessi.

Tra gli altri film in programmazione si segnalano alcune pietre miliari del genere: il capolavoro di Brian De Palma The Untouchables - Gli Intoccabili, col solito Al Capone qui interpretato da Robert De Niro e contrapposto ai protagonisti Kevin Costner e il compianto Sean Connery, che per questo ruolo ottenne Oscar e Golden Globe; sempre De Palma torna con Scarface, sceneggiato da Oliver Stone e interpretato da Al Pacino e insieme a lui anche Martin Scorsese con Quei Bravi Ragazzi e il Sergio Leone di C'era Una Volta In America, in versione estesa e restaurata.

Inoltre citiamo anche Robert Rodriguez e il suo C'era Una Volta In Messico, con Antonio Banderas, Johnny Depp e Salma Hayek, e Quentin Tarantino e il suo film-simbolo Pulp Fiction, premiato con Oscar, Golden Globe e Palma d'oro a Cannes e interpretato da un cast stellare capitanato da John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson e Bruce Willis.

Infine segnaliamo il film di Ridley Scott American Gangster, basato sulla vera storia del potente trafficante di eroina Frank Lucas, interpretato da Denzel Washington, a cui dà la caccia il detective interpretato da Russell Crowe; l’action carcerario La Fratellanza con Nikolaj Coster-Waldau (Il trono di spade) che, finito in carcere, entra a far parte di un clan a cui appartengono i detenuti più violenti; e la pellicola sceneggiata da Nick Cave Lawless, sempre con Tom Hardy accompagnato questa volta Jessica Chastain e Shia LaBeouf e sempre nell’America del Proibizionismo.