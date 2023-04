Sky Cinema, i film per Pasqua 2023: arrivano La ragazza della palude e Diabolik 2

Per il fine settimana di Pasqua 2023 i canali di Sky Cinema propongono quattro nuove prime visioni, una al giorno: si tratta del giallo La Ragazza della Palude, l'inedito The Portable Door, la commedia Ticket to Paradise e il sequel Diabolik: Ginko all'attacco!.

Si parte venerdì 7 aprile con La ragazza della palude, in prima visione alle 21.15 su Sky Cinema Uno: un melodramma a tinte gialle diretto da Olivia Newman e tratto dall’omonimo bestseller di successo di Delia Owens, con Daisy Edgar-Jones (Normal People), Harris Dickinson (Triangle of Sadness) e David Strathairn, che racconta la storia di una ragazza viene arrestata per omicidio...solo l’avvocato in pensione Tom Milton si offre di aiutarla.

A seguire, sabato 8 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno sarà la volta di The Portable Door, avventura fantasy targata Sky Original con il plurinominato ai Golden Globe Sam Neill e il due volte premio Oscar Christoph Waltz, in esclusiva su Sky e NOW. Diretto da Jeffrey Walker, è un adattamento della popolare serie fantasy in sette libri di Tom Holt. Spazio poi, domenica 9 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21,45 su Sky Cinema Romance), alla prima tv della commedia romantica Ticket to Paradise, con George Clooney e Julia Roberts, che racconta la storia di due genitori separati che viaggiano insieme verso Bali quando la loro figlia Lily, fresca di laurea, annuncia loro che ha deciso di sposare Gede, un coltivatore di alghe balinese.

Infine lunedì 10 aprile arriverà in prima tv Diabolik - Ginko all'attacco!, in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Suspense, dove sarà preceduto dal primo film Diabolik). Nel secondo capitolo della saga cinematografica firmata dai Manetti Bros. Giacomo Gianniotti veste i panni del Re del Terrore, affiancato da Miriam Leone e Valerio Mastandrea che tornano ad interpretare Eva Kant e l’ispettore Ginko. Nel cast con loro anche Monica Bellucci.

A questo proposito, date un'occhiata al trailer ufficiale di Diabolik 2.