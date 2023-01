Sky Cinema: questo film insospettabile ha fatto il terzo miglior esordio di sempre su Sky

Non ci sono solo i record di Avatar La via dell acqua in questi giorni, dato che, lontano dal box office e dal grande schermo, un film che ha recentemente esordito in esclusiva su Sky Cinema ha fatto registrare numeri incredibili.

Stiamo parlando del nuovo film Sky Original Beata te, nuova commedia diretta da Paola Randi con protagonista Serena Rossi e Fabio Balsamo, che nei sette giorni di programmazione dopo l'esordio del 25 dicembre ha totalizzato su Sky un milione di spettatori medi complessivi, una cifra che raddoppia i numeri d'esordio e risulta il film più visto su Sky nel 2022 durante la prima settimana di debutto. Inoltre, Beata te è anche il terzo Sky Original più visto di sempre tra gli abbonati.

La storia è quella di Marta (Serena Rossi), una regista di teatro, single e tutto sommato soddisfatta della sua vita, a un passo dal debutto del suo Amleto. Al suo 40esimo compleanno riceve una visita inaspettata: l'Arcangelo Gabriele (Fabio Balsamo), che vorrebbe annunciarle la nascita di un figlio. Ma Marta non è sicura di volere un figlio “in dono” e chiede tempo per pensarci. Preso alla sprovvista da questa richiesta, costretto a fermarsi sulla Terra più del previsto, Gabriele si trasferirà a casa sua e le starà accanto per le due settimane che a Marta serviranno per capire cosa vuole per sé stessa e per essere felice.

