Sky Cinema Christmas, tanti regali: arrivano Harry Potter, The Batman e Minions 2

A Natale 2022 i canali di Sky porteranno tantissimi film nelle case degli abbonati, con la nuova campagna di Sky Cinema che parte da oggi 22 novembre per celebrare lo Sky Cinema Christmas.

Per prepararsi al meglio al periodo festivo, dal 1° al 31 dicembre al canale 301 si accenderà il canale SKY CINEMA CHRISTMAS con un’ampia collezione di film a tema natalizio. Non sarà però l’unico canale tematico disponibile: in occasione della prima tv di Animali Fantastici - I Segreti Di Silente e Jurassic World – Il Dominio arriveranno anche SKY CINEMA HARRY POTTER, da venerdì 23 a sabato 31 dicembre su Sky Cinema Family, con i film del maghetto più amato del grande schermo e SKY CINEMA JURASSIC WORLD, da domenica 1 a domenica 8 gennaio su Sky Cinema Collection, dove saranno disponibili i sei capitoli della saga, nonché la versione estesa di Jurassic World - Il Dominio.

Spazio poi anche al grande successo del cinema d’animazione Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo, in arrivo su Sky il 6 gennaio, e il blockbuster cinecomix The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson, già disponibile su Sky. Tra gli altri titoli in arrivo Chi ha incastrato babbo natale, 7 donne e un mistero, The Hanging Sun, Dowton Abbey 2, Ambulance, Troppo cattivi, Il giorno più bello e La figlia oscura.

Come se non bastasse, dal 22 dicembre come vi abbiamo segnalato poco fa arriverà anche Top Gun Maverick su Paramount Plus, piattaforma disponibile gratis per gli abbonati a Sky.