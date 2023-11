Sky Cinema Christmas: 50 film natalizi anche in streaming, la programmazione completa

Dicembre vuol dire film di Natale, e anche quest'anno Sky Cinema e la piattaforma di streaming on demand NOW proporranno agli abbonati una ricca programmazione dedicata al cinema natalizio grazie al canale Sky Cinema Christmas.

Sky Cinema Christmas aprirà i battenti da venerdì 1° a domenica 31 dicembre su Sky Cinema Collection, il canale 303 di Sky, con tutti i titoli che saranno disponibili per l'intero mese anche in streaming su NOW e on demand su Sky. Qui sotto la programmazione completa:

I PEGGIORI GIORNI (lunedì 4 dicembre ore 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Christmas), la celebre commedia sequel de I MIGLIORI GIORNI (anch’esso disponibile sul canale)

L’action-comedy UNA NOTTE VIOLENTA E SILENZIOSA (giovedì 14 dicembre ore 21.15 su Sky Cinema Uno e 21.45 su Sky Cinema Christmas)

DICKENS – L’UOMO CHE INVENTÒ IL NATALE, il biopic dedicato allo scrittore inglese con Dan Stevens e Christopher Plummer

ELF l’allegra fiaba natalizia con Will Ferrell

LA BEFANA VIEN DI NOTTE la fanta-commedia di successo con Paola Cortellesi e Stefano Fresi.

SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI

IL MAGO DI OZ

CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA

GREMLINS

WILLY WONKA E LA FABBRICA DI CIOCCOLATO con Gene Wilder, da non perdere martedì 12 alle 21.15, preceduto da LA FABBRICA DI CIOCCOLATO con Johnny Depp diretto da Tim Burton, in concomitanza dell’uscita nelle sale del prequel Wonka con Timothée Chalamet, prevista per giovedì 14 dicembre

SERENDIPITY – QUANDO L’AMORE È MAGIA con Kate Beckinsale e John Cusack

L’AMORE NON VA IN VACANZA con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black

LOVE ACTUALLY - L’AMORE DAVVERO con Hugh Grant, Keira Knightley, Liam Neeson, Colin Firth ed Emma Thompson

CAPODANNO A NEW YORK con Sienna Miller, Josh Duhamel e Sarah Jessica Parker

LA BANDA DEI BABBI NATALE con tutta la simpatia di Aldo, Giovanni e Giacomo

IL PRIMO NATALE con Ficarra e Picone

INDOVINA CHI VIENE A NATALE?

NON C’È PIÙ RELIGIONE

OGNI MALEDETTO NATALE, dagli autori di Boris

UNA FAMIGLIA PERFETTA con Sergio Castellitto, Claudia Gerini, Marco Giallini e Carolina Crescentini

UNA POLTRONA PER DUE con Dan Aykroyd e Eddie Murphye

BAD MOMS 2: MAMME MOLTO PIÙ CATTIVE con Mila Kunis e Susan Sarandon

DADDY’S HOME 2 con Will Ferrell, Mark Wahlberg e Mel Gibson

UN NATALE PER DUE con Enrico Brignano e Alessandro Gassmann e UN NATALE CON I FIOCCHI, con Gassmann questa volta insieme a Silvio Orlando

A CHRISTMAS NUMBER ONE

ROALD & BEATRIX – UN INCONTRO MAGICO

THE AMAZING MR BLUNDEN, l’adattamento di un classico racconto gotico di Natale

Ricordiamo che tutti i film saranno disponibili sia su Sky che in streaming su NOW dall'1 dicembre al 31 dicembre.