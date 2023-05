Sky Cinema fa Cannes Cannes: la ricca line-up di film premiati in programmazione

In occasione della settantaseiesima edizione del Festival di Cannes, che si svolgerà da martedì 16 a sabato 26 maggio, arriva su Sky Cinema negli stessi giorni Cannes Cannes, una rassegna con più di 30 film premiati nelle precedenti edizioni che saranno disponibili anche in streaming su NOW.

La rassegna - su Sky Cinema Due - proporrà ben tre titoli in prima visione premiati nell’ultima edizione del festival: si partirà mercoledì 17 maggio alle 21.15 con LE BUONE STELLE - BROKER film drammatico di Hirokazu Koreeda con protagonista Song Kang-ho (Parasite), premiato al Festival di Cannes 2022 come Miglior attore, in onda su Sky Cinema; domenica 21 maggio alle 21.15 sarà invece la volta di TORI E LOKITA, pellicola firmata dai fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne, che porta sullo schermo la storia di una fratellanza apparentemente impossibile, insignita del Premio 75° anniversario al Festival di Cannes 2022; martedì 23 maggio alle 21.15 arriverà invece in prima visione Decision to leave, avvincente thriller di Park Chan-Wook che per questo film ha vinto il premio per la Miglior regia al Festival di Cannes 2022 Il film è un noir hitchcockiano nello spirito, con Park Hae-Il e Tang Wei.

Tra i titoli da non perdere della rassegna, anche altri 2 film premiati nell’edizione 2022: dopo l’esordio previsto lunedì 15 alle 21.15 su Sky Cinema Uno, sarà proposto all’interno di CANNES CANNES anche Le otto montagne con Luca Marinelli e Alessandro Borghi, Premio della Giuria al Festival di Cannes 2022, diretto e sceneggiato da Charlotte Vandermeersch e Felix van Groeningen e appena premiato ai David di Donatello, e Close, Grand Prix Speciale della Giuria 2022 al regista Lukas Dhont.

Qui sotto l'elenco completo dei titoli della rassegna, oltre a quelli citati nei precedenti paragrafi: