Sky Cinema apre il canale Risate all'italiana: tutti i film da vedere, anche in streaming

Da questa settimana fino a domenica 14 maggio Sky proporrà su Sky Cinema Collection oltre 120 titoli con le migliori commedie “made in Italy” e i grandi nomi delle risate all’italiana, per una raccolta ribattezzata Risate all'italiana.

Oltre alla nuova uscita Il principe di Roma, con protagonista Marco Giallini, tra i grandi nomi della collection ci sono Antonio Albanese nelle celebri vesti dell’imprenditore calabrese corrotto Cetto La Qualunque nella trilogia Qualunquemente, Tutto Tutto Niente Niente e Cetto C’è Senzadubbiamente, ma anche Paola Cortellesi, diretta da Riccardo Milani, nella commedia campione d’incassi Ma cosa ci dice il cervello e Scusate se esisto! con Raoul Bova.

Non mancano ovviamente Claudio Bisio e Alessandro Siani con la saga di Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, oppure nelle commedie tra le sale al Quirinale come Benvenuto Presidente! e Bentornato Presidente. Siani sarà anche in veste di regista e di protagonista in Mister Felicità con Diego Abatantuono, a sua volta tra gli irresistibili protagonisti di Compromessi Sposi con Vincenzo Salemme e del remake della commedia francese “Tanguy” Il mammone con Angela Finocchiaro e Andrea Pisani; l’attore.

Tra gli altri titoli e le star della raccolta anche:

Leonardo Pieraccioni con IL SESSO DEGLI ANGELI, SE SON ROSE e UN FANTASTICO VIA VAI

l’attore e comico Pasquale Petrolo, in arte Lillo , nella commedia diretta e interpretata da Sergio Rubini MI RIFACCIO VIVO, in CON CHI VIAGGI con Fabio Rovazzi e ne GLI IDOLI DELLE DONNE con Greg e Corrado Guzzanti.

, nella commedia diretta e interpretata da Sergio Rubini MI RIFACCIO VIVO, in CON CHI VIAGGI con Fabio Rovazzi e ne GLI IDOLI DELLE DONNE con Greg e Corrado Guzzanti. Ficarra e Picone in LA MATASSA e in ANDIAMO A QUEL PAESE tra superstizione e risate

in LA MATASSA e in ANDIAMO A QUEL PAESE tra superstizione e risate il trio comico più popolare d’Italia, Aldo, Giovanni e Giacomo , ne IL COSMO SUL COMÒ e ODIO L’ESTATE

, ne IL COSMO SUL COMÒ e ODIO L’ESTATE la commedia di Neri Parenti VACANZE AI CARAIBI con Christian De Sica e quella di Carlo Vanzina come NON SI RUBA A CASA DEI LADRI con Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca e Manuela Arcuri

Tutti i film saranno disponibili anche in streaming su NOW.