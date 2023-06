Sky Cinema si fa Animation: arrivano Minions, Madagascar e tanti altri film animati

Oltre a Sky Cinema Transformers, canale tematico dedicato alla saga sci-fi di Michael Bay, su Sky Cinema da sabato 10 a domenica 18 giugno arriverà Sky Cinema Animation, con una ricca line-up dedicata all’animazione per tutta la famiglia.

Oltre al cinecomix DC League of Super-Pets e il nuovo Rock Dog 3, sono previsti su Sky oltre 70 titoli, tra i quali anche i primi due capitoli che vedono protagonista il rockeggiante mastino tibetano ROCK DOG e ROCK DOG 2, anche quest’ultimo targato Sky Original.

Sempre dal mondo Sky Original arriveranno il film tratto dal romanzo di Terry Pratchett IL PRODIGIOSO MAURICE e l'avventura ambientata nel Medioevo PIL’S ADVENTURES - UN REGNO DA SALVARE, mentre i fan della Illumination troveranno anche i campioni d’incassi CATTIVISSIMO ME e CATTIVISSIMO ME 2, dedicati alle avventure del perfido Gru, e i due spin-off di successo MINIONS e MINIONS 2, che vedono protagonisti i suoi buffi aiutanti gialli.

Spazio anche alle animazioni della DreamWorks, tra cui citiamo: la trilogia che segue le vicende del simpatico e goloso panda Po, KUNG FU PANDA, KUNG FU PANDA 2 e KUNG FU PANDA 3; la trilogia d’animazione diventata un classico che vede protagonisti Alex il leone, Marty la zebra, Melman la giraffa e Gloria l’ippopotamo, MADAGASCAR, MADAGASCAR 2 e MADAGASCAR 3: RICERCATI IN EUROPA; il recente gangster movie TROPPO CATTIVI sulle strampalate avventure di Mr. Wolf e la sua banda e il kolossal d’animazione IL PRINCIPE D’EGITTO.

E, in attesa dell’uscita sala del nuovo film della DreamWorks Ruby Gillman - La Ragazza con i Tentacoli previsto per il 5 luglio, il weekend del 17 e 18 giugno il canale propone una doppia maratona con i titoli citati e in aggiunta GIÙ PER IL TUBO, LA GANG DEL BOSCO, Z LA FORMICA e DRAGON TRAINER. Non mancano, infine, i primi due capitoli del blockbuster da brivido per tutta la famiglia, HOTEL TRANSYLVANIA e HOTEL TRANSYLVANIA 2, e le pirotecniche avventure dell’eccentrico Flint in PIOVONO POLPETTE e PIOVONO POLPETTE 2 – LA RIVINCITA DEGLI AVANZI.

