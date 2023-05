Sky Cinema si fa Adventure: da Tomb Raider e Uncharted a La Mummia, tutti i film in arrivo

In occasione dell'arrivo di The Woman King su Sky, da lunedì 22 a mercoledì 31 maggio su Sky Cinema Collection si trasformerà in Sky Cinema Adventure, una collection con oltre 70 titoli dedicati al cinema d'avventura.

Tra i titoli presenti nella collezione, citiamo THE LOST CITY, avventura dai risvolti sentimentali con Sandra Bullock, Channing Tatum e un imperdibile cammeo di Brad Pitt; due film della saga de La Mummia con l’attore premio Oscar 2023 Brendan Fraser, ovvero LA MUMMIA e LA MUMMIA – LA TOMBA DELL’IMPERATORE DRAGONE, rispettivamente primo e terzo capitolo della serie. E poi ancora i cult I GOONIES, prodotto da Steven Spielberg e diretto da Richard Donner, e JUMANJI con un Robin Williams intrappolato nei pericolosi labirinti di un gioco da tavolo, ma anche il reboot da 3 Oscar firmato Peter Jackson KING KONG, con Naomi Watts, Jack Black e Adrien Brody, la versione di Ridley Scott sulle avventure dell’eroe popolare britannico ROBIN HOOD con Russell Crowe nei panni dell’arciere e l’avventurosa commedia TUTTI PAZZI PER L’ORO con Matthew McConaughey e Kate Hudson.

Non mancheranno poi avvincenti storie ispirate a romanzi, personaggi della letteratura o videogiochi, tra cui: le nuove imprese dei tre moschettieri e D’Artagnan in MOSCHETTIERI DEL RE: LA PENULTIMA MISSIONE e TUTTI PER 1 – 1 PER TUTTI, diretti da Giovanni Veronesi e interpretati da Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo; VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA con Brendan Fraser e VIAGGIO NELL’ISOLA MISTERIOSA con Dwayne Johnson e Michael Caine; il kolossal di Ron Howard HEART OF THE SEA - LE ORIGINI DI MOBY DICK con Chris Hemsworth; HOOK - CAPITAN UNCINO di Steven Spielberg, in cui Robin Williams è un Peter Pan ormai adulto e Dustin Hoffman il suo arcinemico Capitan Uncino, ma anche il blockbuster UNCHARTED con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas, e i due capitoli cinematografici che vedono protagonista l’archeologa interpretata da Angelina Jolie LARA CROFT: TOMB RAIDER e LARA CROFT TOMB RAIDER – LA CULLA DELLA VITA.

Quali tra questi titoli ritenete imperdibili? Ditecelo nei commenti.