Sky, in arrivo nuovi film originali con i grandi nomi del cinema italiano e internazionale

Dopo aver prodotto alcune delle serie TV più amate dal pubblico italiano, da Gomorra a The Young Pope, passando per Petra e la più recente Romulus, Sky ha annunciato l'arrivo di nuovi film targati Sky Original che vedranno coinvolti grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.

Si parte questo Natale con Tutti per 1 - 1 Per tutti, seguito della pellicola Moschettieri del re - Penultima missione. Diretto nuovamente da Giovanni Veronesi, il film include nel cast Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo - rispettivamente nei panni di D'Artagnan, Porthos e Athos - e Margherita Buy nel ruolo della Regina Anna d'Austria.

"Sky Original è ormai sinonimo di serialità d’alto livello, di contenuti pensati per un pubblico esigente come quello di Sky e caratterizzati da standard produttivi altissimi. Oggi per noi la nuova sfida è estendere questo modello vincente anche ai film" ha dichiarato Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming di Sky Italia. "Le grandi storie Sky Original sono le più apprezzate dai nostri abbonati, contenuti unici e veri pilastri dell’offerta di Sky a cui è arrivato il momento di aggiungere il grande cinema italiano e internazionale. E sono particolarmente contento che a dare inizio a questo nuovo importante ciclo sia un film italiano dell’importanza di “Tutti per 1 – 1 per tutti”, seguito di “Moschettieri del Re – La penultima missione”, un titolo che lo scorso anno è stato tra i più visti e i più amati dal pubblico. Questo nuovo film di Giovanni Veronesi, a cui va un ringraziamento particolare, è inoltre un esempio perfetto di ciò che intendiamo fare: coinvolgere i migliori talenti del cinema davanti e dietro la macchina da presa anche in questo nuovo perimetro editoriale. Sky è la casa del Cinema e vogliamo esserlo sempre di più."

