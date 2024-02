Sky annuncia CHEMSEX, nuovo film inchiesta sulla droga dello stupro

Dopo il film Nata per te, il network Sky ha annunciato il primo ciak per CHEMSEX, titolo di lavorazione per il docufilm-inchiesta che indaga sul fenomeno della droga dello stupro partendo dalla vicenda di Alberto Genovese e dei suoi festini a luci rosse su Terrazza Sentimento.

Il progetto è una produzione originale Sky Crime realizzata da Darallouche per A+E Networks Italia, e arriverà in autunno in esclusiva su Sky Crime e in streaming su NOW: “Siamo felici di annunciare oggi, assieme ad A+E Networks Italia, un nuovo progetto originale targato Sky Crime" ha dichiarato Roberto Pisoni, Director of Entertainment Channels di Sky Italia. "Un nuovo racconto che, assieme ai numerosi altri in arrivo, contribuirà ad arricchire l'offerta del canale, tra storie "nere" del passato e vicende di cronaca che ci riguardano da vicino, come quella che proprio ‘Chemsex’ approfondisce. Sky Crime conferma la sua identità solida e riconoscibile, raccontando, tra grandi e piccole storie, pubbliche e private, il meglio del true crime”.

Daniele Giuliani – Senior Director Programming and Acquisition A+E Networks Italia ha dichiarato: “Con ‘Chemsex’ Sky Crime rinnova la sua attenzione alle tematiche sociali. Questo nuovo speciale cercherà di far luce su un fenomeno che sta diventando sempre più pericoloso, specialmente tra le nuove generazioni. Siamo orgogliosi di portare avanti con Sky un impegno comune contro tutte le forme di violenza, sensibilizzando il pubblico e promuovendo consapevolezza”.

Inodore e incolore, la droga dello stupro è in grado di inibire la capacità di intendere e di volere e di cancellare i ricordi della vittima che la assume: GHB, GBL, BD, sono sostanze subdole e pericolose che dilagano tra i giovani. Attraverso video-audio assolutamente inediti forniti dalla Polizia e dai Carabinieri, atti delle indagini mai pubblicati, e da interviste esclusive con testimoni diretti, il docu-film racconta i segreti di una droga pericolosissima, che rende inermi le vittime di fronte ai loro carnefici raccontandoci un vero e proprio allarme sociale.

Per altri contenuti scoprite i film disponibili su Sky a febbraio 2024.