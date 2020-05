Skull: The Mask, sangue a litri e lanciafiamme nel trailer del folle horror brasiliano

Dopo l'intrigante e fuori di testa Coma, action sci-fi di produzione Russa di prossimo arrivo, ecco che oggi Youtube ci regala il trailer di un altro titolo di genere di prossima uscita, Skull: The Mask, film questa volta brasiliano e vistosamente horror, gore fino al midollo, con litri di sangue e anche un lanciafiamme.

Dietro la macchina da presa troviamo un duo, Armando Fonseca e Kapel Furman, che da quanto è possibile ammirare hanno confezionato un titolo di serie C con i fiocchi, cinema da Grindhouse, exploitation e fatto di cringe e disgusto. Trovate in calce il trailer ufficiale (in portoghese con sottotitoli in inglese) e anche la splendida locandina.



Questo è invece la sinossi di Skull: The Mask:



"Nell'anno 1944, un misterioso manufatto viene utilizzato in un esperimento militare. Si tratta dalla Maschera di Anhanga, il Carnefice di Tahawantinsupay, una potente divinità precolombiana. L'esperimento fallisce miseramente. Nei nostri giorni, la Maschera arriva a San Paolo e inizia a possedere un corpo e tramite esso a commettere viscerali sacrifici per vendicarsi dell'incarnazione del suo Dio, dando inizia a un bagno di sangue. La poliziotta Beatriz Obdias è responsabile del caso, arrivando a sfidare le sue stesse convinzioni. Un film mistico slasher ambientato a San Paolo".



E ci aggiungiamo noi che parte dell'ispirazione sembra proprio provenire da JoJo di Hirohiko Araki. certo unita ad Halloween, Venerdì 13 e The Void.



