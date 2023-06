Skincare, Elizabeth Banks star del thriller insieme a Nathan Fillion

La regista di Cocainorso, Elizabeth Banks, guida il cast del nuovo thriller dal titolo Skincare, prodotto da Iervolino and Lady Bacardi Entertainment e diretto da Austin Peters. L'attrice, 49 anni, ha espresso sui social il proprio entusiasmo, elogiando il cast del film, co-prodotto anche da Logan Lerman e Jonathan Schwartz.

"Questo cast è micidiale. Ci siamo divertiti" ha scritto Banks, che tra i vari progetti in corso, nei mesi precedenti aveva dichiarato di avere un'idea su Catwoman al cinema.



Il CEO di ILBE, Andrea Iervolino ha dichiarato:"Siamo lieti di annunciare un'altra produzione internazionale che coinvolge attrici e attori di livello mondiale. Skincare è un film di forte impatto visivo, che per il cast e le maestranze che coinvolge ha un ottimo potenziale. È un film in cui noi di ILBE crediamo molto".



Lerman e Schwartz hanno elogiato Iervolino e il suo impegno per il film:"Siamo super entusiasti di vedere Elizabeth Banks interpretare questo tipo di ruolo ed entusiasti di lavorare con Austin Peters. Siamo grati ad Andrea Iervolino e ILBE per il loro supporto". Nel cast ci sarà anche la star di Castle Nathan Fillion.



Non ci sono ancora dettagli sulla trama del film, che dovrebbe trattarsi di un vanity thriller ambientato a Hollywood:"Era impossibile che questo grande progetto non andasse a buon fine, dato che avevamo un fantastico team creativo e il cast era incredibile" ha dichiarato Richard Salvatore, capo produzione di ILBE.



Elizabeth Banks ha diretto Cocainorso, uno dei film più discussi e chiacchierati degli ultimi mesi.