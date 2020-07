Skin, anche Marilyn Monroe nel trailer del film sulla nudità al cinema

Un nuovo documentario che racconta la storia della nudità nei film, a partire dal cinema muto fino ai giorni nostri. Online è stato pubblicato il trailer di Skin, film che esamina i cambiamenti della moralità che nel tempo hanno incoraggiato o vietato l'uso della nudità nelle pellicole. Diretto da Danny Wolf, Skin approfondisce anche altro.

I cambiamenti politici, sociologici e artistici che hanno permesso alla nudità di prendersi il suo spazio all'interno della storia del cinema. Il film sarà disponibile on demand grazie a Quiver Distribution dal prossimo 18 agosto.

Secondo la sinossi ufficiale, Skin approfondisce il ruolo della nudità nei film e seguirà la rivoluzione che spinse per l'uguaglianza di genere nei film odierni. Una riflessione molto interessante sul periodo pre-codice di Hollywood e su come si è formata la MPAA, porta la discussione su come la nudità abbia cambiato la cultura cinematografica nel corso dei decenni.



Il film include star del calibro di Malcolm McDowell, Pam Grier, Shannon Elizabeth, Kevin Smith, Sean Young, Mariel Hemingway e Bruce Davison. Personalità che in un modo o nell'altro hanno affrontato il problema della censura, o si sono rifiutati o hanno chiesto a qualcuno di spogliarsi nel corso della carriera. Nel film compare anche un regista controverso come Peter Bogdanovich.

Uno sguardo sul Codice Hays, che ha comandato il cinema dal 1934 al 1968, così come gli attori e i registi che lo sfidarono e cercarono di cambiare le regole, tra cui Marilyn Monroe. Il film culmina con un discorso contemporaneo sul movimento #MeToo e il suo ruolo fondamentale.

